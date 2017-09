Foro Italico blindato, c’è Roma-Atletico all’Olimpico

Alle 20.45 di questa sera la Roma e l’Atletico Madrid scenderanno in campo all’Olimpico per un match di Champions League. Per garantire lo svolgimento della gara senza problemi, ieri in Questura si è svolto il tavolo tecnico finalizzato alla messa a punto dei sistema di sicurezza.

Già da questa mattina scatteranno le consuete misure antiterrorismo alle quali parteciperanno anche rappresentanti delle forze dell’ordine spagnole.

Previsti controlli dentro e fuori lo stadio, impiego di artificieri, unità cinofile e reparti a cavallo specializzati nel controllo dei grandi flussi di persone.

Il punto di raccolta per i tifosi ospiti è previsto a piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, da dove saranno accompagnati fino all’Olimpico con autobus messi a disposizione dell’Atac che saranno scortati dalla Polizia.

Come al solito, attorno a l’intera area del Foro Italico e dintorni entrerà in vigore il divieto di sosta a partire da alcune ore prima l’inizio della gara.

E’ possibile che in fase di afflusso e deflusso degli spettatori venga chiuso al traffico Ponte Duca D’Aosta, mentre dal termine della partita e per i 60-90 minuti successivi viale Tor di Quinto sarà a senso unico nel tratto compreso fra Ponte Milvio e la rampa per la tangenziale.