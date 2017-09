Labaro, ASL via Clauzetto ancora chiusa per pulci

“Si avvisano gli utenti che il Presidio Labaro Prima Porta è chiuso al pubblico per problemi tecnici, riaprirà il prima possibile” .

Così si legge sul sito dell’ASL Roma 1 dal 17 agosto, data in cui la sede di via Clauzetto è stata chiusa “per problemi tecnici” invitando gli utenti a rivolgersi a quella di viale Tor di Quinto, a circa 10 km di distanza. Sede che, però in data 11 settembre – sempre sul sito della ASL – viene dichiarata “temporaneamente inagibile“. Quando riaprirà? Non viene detto, così come non viene detto quando riaprirà la sede di via Clauzetto.

Al di là del gioco dell’oca a cui sono costretti gli utenti, i veri “problemi tecnici” che hanno causato la chiusura del presidio di Labaro sono le pulci. Una vera e propria infestazione di pulci dovuta probabilmente alla presenza continua e massiva di gatti randagi nella zona.

In assenza di notizie certe sulla riapertura, il consigliere della Regione Lazio Luca Malcotti ha presentato un’interrogazione al presidente Nicola Zingaretti sostenendo che “La chiusura del poliambulatorio sta creando grossi disagi ai cittadini, costretti a rivolgersi alla sede di Tor di Quinto che dista oltre 10 Km. Situazione peraltro aggravata dall’afflusso straordinario di utenti per via delle nuove norme sui vaccini“.

“Sembra che siano stati effettuati diversi interventi di disinfestazione – aggiunge Malcotti – tuttavia il problema non è stato risolto. Inoltre, pare che la Asl Roma 1 abbia consigliato al Municipio XV di estendere la disinfestazione, in via preventiva, anche alla vicina scuola per l’infanzia Arcobaleno, situata proprio di fronte al poliambulatorio“.

Malcotti invita quindi Zingaretti a trovare il tempo “tra un taglio di nastri ed un altro, per occuparsi di questa situazione individuando le responsabilità di quanto accaduto e intervenendo velocemente per la riapertura del poliambulatorio“.