Scossa di terremoto nell’Aquilano avvertita anche a Roma Nord

Una scossa di magnitudo 3.9 – valore reso noto dall’INGV – ha interessato il Centro Italia con epicentro a Scurcola Marsicana (L’Aquila) alle 21,58 di domenica 10 settembre, a una profondità di 8 chilometri. Subito dopo ne è seguita una seconda, di magnitudo 1.8, nella stessa area.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone e cose.

La scossa è stata avvertita anche a Roma, nella zona Est ma anche in alcuni quartieri di Roma Nord e in particolare lungo la Cassia, come riferiscono numerosi residenti su facebook. Alcuni segnalano di averla percepita “come un tuono”.