Hanno iniziato ad allertarsi fin dalla serata ieri, sabato 9 settembre, dopo che Il Centro Funzionale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha classificato l’allerta meteo per oggi come arancione (il terzo livello di gravità su una scala di quattro) su tutto il territorio della Capitale e del Lazio.

In ascolto radio in attesa delle precipitazioni e degli eventi atmosferici e pronti ad intervenire, i Volontari del Gruppo Roma XV, Gruppo Roma 20 e Pronto Intervento CB, in totale una ventina di uomini, sono stati in preallarme per tutta la notte.

Poi, dal primo mattino, con l’inizio delle precipitazioni, hanno cominciato a pattugliare il territorio e quando si sono intensificati i fenomeni e i primi allagamenti sono scattati all’opera.

Il loro lavoro si è in particolar modo concentrato in via Procaccini, a Prima Porta, nei pressi dell’impianto idrovoro e in alcune traverse di via della Giustiniana dove sono intervenuti con quattro motopompe idrovore per impedire gli allagamenti nelle abitazioni.

Analogo intervento in via Flaminia, di fronte alla stazione “la Celsa” della Ferrovia Roma Nord, dove la strada era stata chiusa per allagamento.

Al momento si registra un’attenuazione dei fenomeni ma i Volontari restano in allerta: un nuovo fronte di perturbazione è atteso tra la serata e la nottata e poi, probabilmente, per la giornata di domani, lunedì 11 settembre.