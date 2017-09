Maltempo, salta il manto stradale a Ponte Milvio

L’ondata di maltempo che questa mattina ha colpito la capitale si è abbattuta in particolar modo sul versante nord. Corso Francia interamente allagato, Ponte Milvio e viale Tor di Quinto si sono trasformati invece in un lago nel quale alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati non riuscendo a procedere o a scendere dalle auto.

Poi, al defluire delle acque, la sorpresa: al centro dell’incrocio, proprio sotto il gabbiotto della Polizia Locale, era saltato il manto stradale.

Subito transennata, a chiudere la voragine è intervenuta la ditta del XV Municipio in allerta, fin da questa mattina, come tutte le altre forze messe in campo dall’Unità di Crisi del XV.