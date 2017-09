Maltempo, chiuso il sottopasso di via Flaminia

Strade allagate e disagi per la circolazione a Roma Nord a causa del forte maltempo e delle violenti piogge. Via Flaminia Nuova, sia in entrata che in uscita dalla città, è un fiume d’acqua tanto che la Polizia Locale di Roma ha disposto la chiusura del sottopasso all’altezza del centro commerciale “Euclide” nel quale, in situazioni del genere, si forma un lago d’acqua.

L’allerta maltempo con codice arancione (il terzo livello di gravità su una scala di quattro) è scattata da ieri sera.

Dalle 6 di questa mattina, presso la sede dell’Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile di Roma Capitale, è entrato in funzione il Centro Operativo Comunale composto da rappresentanti del Campidoglio, della Polizia Locale, di Ama, Acea e Atac mentre dalle 7, nella sede del XV Gruppo della Polizia Locale di Roma ubicata in via Caprilli, si è insediata l’Unità di Crisi del Municipio XV per coordinare gli eventuali interventi e le risorse messe in campo fra le quali i Volontari della Protezione Civile.