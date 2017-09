Incidente sulla Cassia, si ribalta un’autoambulanza

Un rocambolesco incidente è avvenuto questa mattina in via Cassia, poco distante dall’Ospedale San Pietro. Poco prima delle 11, all’incrocio fra via Azzarita e via Due Ponti, un’autoambulanza del 118 diretta al Pronto Soccorso si è scontrata con un’Alfa Romeo che l’ha centrata in pieno. Il mezzo, che stava trasportando un malato, si è ribaltato al centro della carreggiata.

Nell’impatto sono rimasti feriti sia il passeggero che i i due operatori del 118 che sono stati subito trasportati con altre due autoambulanze al Pronto Soccorso. L’autista dell’Alfa ha invece riportato lievi ferite.

Sul posto gli agenti del XV Gruppo della Polizia Locale di Roma per ricostruire la dinamica dell’incidente. Via Cassia, in quel punto, è stata bloccata al traffico per circa un’ora.