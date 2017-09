Schianto a Tor di Quinto: morto un 20enne, gravi due donne

Tragico incidente all’alba di questa mattina in viale Tor di Quinto, all’altezza del civico 55. Un ventenne, originario di Bracciano, è deceduto sul colpo, due donne sono gravi.

I tre erano a bordo di una una Volkswager Polo guidata da una delle due donne. All’improvviso qualcosa le ha fatto perdere il controllo dell’auto che si è schiantata. Stando ai primi accertamenti parrebbe trattarsi dunque di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altre auto, ed infatti dai primi rilievi scientifici effettuati dalla Polizia Locale di Roma è emersa la presenza di almeno 50 metri di frenata.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118. Purtroppo per il giovane di Bracciano non c’è stato nulla da fare, mentre la donna alla guida dell’auto è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I dove è stata operata. La seconda donna è stata invece ricoverata in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli dove è in prognosi riservata.