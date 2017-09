La Storta, lunedì alcune strade senz’acqua. Chiuso l’ufficio anagrafico

Per consentire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, dalle 8 alle 20 di lunedì 11 settembre a La Storta potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua.

Ecco dove. Acea: “fate scorte”

Le strade interessate dalla possibile mancanza di acqua per l’intera giornata sono Via della Cerquetta nel tratto tra Via Cassia e Via Adami, Via Costetti e Via Cantagalli.

Acea fa sapere che, per ridurre il disagio ai residenti coinvolti, verrà predisposto un servizio di rifornimento con autobotti che stazioneranno nella stessa fascia oraria in Via Enrico Bassano altezza civico 24 e nei pressi dell’ufficio anagrafico del XV Municipio, lato Via della Cerquetta.

Scusandosi per il disagio arrecato, Acea invita infine i residenti ad effettuare scorte di acqua con ampio anticipo e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione al fine di evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione.

Chiuso l’ufficio anagrafico del XV

La possibile mancanza d’acqua sarà anche motivo della chiusura per l’intera giornata dell’ufficio anagrafico del XV ubicato in via Enrico Bassano.

Dal sito del XV si apprende però che le prenotazioni fissate con il sistema Tupassi presso questa sede saranno comunque garantite nell’ufficio anagrafico di Cesano, ubicato in via della Stazione di Cesano 838, tramite due postazioni dedicate.