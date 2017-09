Scoperte trappole per cinghiali in via della Giustiniana

“Stamane, come spesso mi capita, di buon’ora sono andato a correre. Il percorso che faccio passa da via Cassia a via della Giustiniana ed in quest’ultima ho dovuto, insieme ad altre due persone, darmi da fare per liberare da un laccio trappola un piccolo di cinghiale”.

E’ quanto ci racconta Paolo S., residente all’inizio di via di Grottarossa, che incredulo si chiede: “è possibile che sui bordi delle strade e nei punti del loro passaggio adesso si mettano anche i lacci per catturare i piccoli cinghiali?

Questi animali nel divincolarsi si lacerano il collo e poi restano lì in attesa che arrivi chi ha teso la trappola e li finisca con un coltello alla gola. Non c’e’ proprio modo di reprimere questa attività illecita?”