Controlli della Polizia Locale in via Gradoli. Comitato: “Un primo risultato”

Immobili già sottoposti ad ordinanza sindacale di inabitabilità e sgombero da novembre 2007 ancora presenti e abitati abusivamente, allacci alle utenze irregolari, bombole di gas in scantinati trasformati in loculi abitativi, uno o più di questi adibito a luogo di detenzione per prostitute, fatti di cronaca nera, come l’ultimo avvenuto pochi giorni fa che ha visto una giovane ragazza di origine romene pestata a sangue in pieno giorno perchè si rifiutava di prostituirsi (l’aguzzino è stato poi arrestato pochi giorni dopo).

Il decadimento di via Gradoli, la situazione di degrado edilizio in cui versano numerosi locali interrati e seminterrati, la mancanza di sicurezza, tutte situazioni da anni denunciate alle istituzioni dal “Comitato per via Gradoli“ sembrano non avere una fine.

Ma qualcosa è accaduto. Forse un primo segnale?

L’ultimo comunicato stampa del Comitato, l’interrogazione urgente della consigliera municipale M5S Luisa Petruzzi al Presidente e all’Assessore competente del Municipio XV, gli articoli sulla stampa locale hanno prodotto un primo risultato.

A darne notizia è appunto il Comitato per via Gradoli spiegando in una nota che nel pomeriggio di mercoledì 6 settembre “il personale del XV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuto presso il civico 65/69 di via Gradoli per controllare i monolocali più volte segnalati dai residenti e dal comitato come nuovamente e abusivamente riutilizzati a scopo abitativo, in aperta violazione dell’ordinanza sindacale di inabitabilità e sgombero del novembre 2007”.

Dalle informazioni in possesso del Comitato l’esito dell’intervento sembra essere stato assai positivo.

“Anche i locatori e i locatari non presenti al momento del sopralluogo sono stati convocati per essere identificati e fornire loro le dovute informazioni – spiega la nota -. Inoltre il personale del XV Gruppo ha fatto richiesta all’amministratore del condominio di trasmettere al responsabile del procedimento l’anagrafe condominiale aggiornata e completa di residenza e reperibilità dei proprietari dei famigerati “loculi”.

“Ringraziamo il Comandante del Gruppo dr. Renato Marra per l’intervento volto a ristabilire la legalità” sottolinea il Comitato sostenendo che l’intervento “come più volte ribadito, era necessario ma non sufficiente: per la definitiva risoluzione della “questione” di via Gradoli si rende indispensabile, insieme ad altri provvedimenti, l’emanazione da parte dell’Area Tecnica del Municipio XV dei dovuti atti amministrativi, previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, mirati a rendere gli immobili censiti nella categoria non residenziale non più fruibili ad uso abitativo”.

“Rimaniamo in attesa che il suddetto Ufficio, dopo anni di vane richieste, batta finalmente un colpo – conclude la nota – così come aspettiamo riscontri dall’Amministrazione Capitolina, in primis dal Sindaco, massimo responsabile in materia di igiene e salute pubblica”.

Nel frattempo, dopo l’intervento, il Gruppo XV della Polizia Locale ha compiuto un ulteriore passo. In una lettera inviata dal dirigente dello stesso, Renato Marra, al presidente del XV Stefano Simonelli e al comandante generale della Polizia Locale, Diego Porta, è stato ribadito “il persistere di una lacunosa attività amministrativa svolta precedentemente che ha causato il ripetersi di alcune situazioni verificatesi negli anni passati” sottolineando aver quindi interessato le altre strutture competenti (Municipio, Asl, Dipartimento capitolino alle politiche sociali, Agenzia del Territorio) “al fine di risolvere definitivamente la questione“.