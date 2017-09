Municipio XV, Torquati (PD): “Assessore retribuito anche dopo dimissioni?”

“Speriamo di non avere conferme, ma in nome della trasparenza abbiamo protocollato ieri un quesito al Segretario generale di Roma Capitale per capire se l’ex Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica del nostro Municipio abbia percepito emolumenti nei mesi successivi alle sue dimissioni”.

E’ quanto dichiara DanieleTorquati, capogruppo PD in XV Municipio, spiegando di aver allegato al quesito “non solo la lettera di dimissioni dell’Assessore avvenute a partire dal 1 marzo 2017 ma anche i compensi lordi degli Amministratori di Roma Capitale percepiti nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017″.

“Detti emolumenti percepiti – spiega ancora Torquati – sono pubblicati sul sito di Roma Capitale. Tra i nomi dei beneficiari c’è anche l’ex Assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica del nostro Municipio. Delle due, l’una: o l’ex Assessore è stata pagato anche per i mesi successivi alle sue dimissioni, o va corretto il grossolano errore sul sito di Roma Capitale. Nel dubbio – conclude – abbiamo chiesto chiarezza al Segretario Generale di Roma”.