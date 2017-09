Ciak si gira! Divieto di sosta H24 in via Vincenzo Tieri

Da giovedì 7 settembre a venerdì 20 ottobre, in via Vincenzo Tieri, a La Storta, sarà in vigore il divieto di sosta H24 indicato con pannelli “Zona Rimozione”, “0 – 24” ed “eccetto mezzi adibiti a riprese cinematografiche” nell’area di parcheggio fronte civico 168, per 100 metri lineari.

Il provvedimento è stato adottato dal X6V Gruppo della Polizia Locale di Roma a seguito dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico – per consentire il posizionamento dei mezzi tecnici – concessa dal Dipartimento capitolino alla Cultura alla Società Cattleya che in quei 43 giorni dovrà effettuare delle riprese cinematografiche all’interno del Comprensorio Olgiata.