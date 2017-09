Al via Labaro Rock Festival 2017

Country, metal e tanta musica indipendente. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre torna nel parco Marta Russo Labaro Rock Festival, una tre giorni di concerti dal vivo a ingresso gratuito con inizio alle 21.

Giunto alla 15ma edizione, Labaro Rock Festival è una manifestazione che promuove la musica emergente e indipendente nell’ambito della riqualifica delle periferie.

Gli organizzatori hanno un’attivissima pagina Facebook che nel farsi promotrice dell’evento è riuscita ad arrivare a tantissimi giovani artisti.

Labaro Rock però non si vuole fermare ai quattro giorni del festival, ma sogna più in grande: arrivare ad avere spazi dove associazioni di gruppi musicali possano esprimersi ed esibirsi durante serate live o eventi multiculturali.

In attesa che i sogni divengano realtà, siamo pronti alle prossime tre serate di musica; venerdì 8 settembre sarà la volta dei White Thunder, di Keet & More e di Kozminski.

Sabato 9 sarà il turno di Senna, di Mèsa e dei So Does Your Mother.

Domenica 10, a chiudere la manifestazione, saranno Chiazzetta, La scala Shepard e Skasso.

Tutto pronto insomma. Non resta che fare il countwdown.