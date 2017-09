Alluvioni inizio 2014: la Regione Lazio spiega come chiedere i contributi

C’è tempo fino al 2 ottobre per presentare le domande di contributo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive in occasione degli eventi alluvionali verificatisi fra il 30 gennaio e il 4 febbraio 2014.

Ne dà informazione il sito web del Municipio XV annunciando che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta dello scorso 3 agosto, ha avviato le procedure per la raccolta e l’istruttoria delle domande di contributo.

Con la stessa delibera è stato inoltre adottato il disciplinare per la definizione delle domande, unitamente alla modulistica da utilizzare per la loro presentazione da parte dei cittadini interessati.

Disciplinare e modulistica, unitamente alla delibera, sono visionabili e scaricabili sul sito della Regione Lazio cliccando qui.

Per la compilazione, l’invio e ogni altro dettaglio occorre fare riferimento al contenuto del comunicato consultabile cliccando qui.