Rome Half Marathon Via Pacis, meno di due settimane al via

#IoCorroPerché. Ognuno ha la sua motivazione, per tenersi in forma, per il piacere di farlo, per sfidare se stesso, per mettersi alla prova con il cronometro o con gli avversari.

E così il 17 settembre la Rome Half Marathon Via Pacis è pronta a raccontare tante storie di corsa in una giornata che attraverserà alcuni degli angoli più spettacolari della Città Eterna.

Si parte da Piazza San Pietro: i 21 chilometri della mezza maratona per i podisti più allenati, i 5 chilometri della non competitiva aperta a tutti con una promozione speciale dedicata alle famiglie.

Tutti insieme per un evento multireligioso per la pace promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, in collaborazione con la Fidal, e con il Patrocinio del Coni e del Comitato paralimpico e quello del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Pubblica Istruzione.

Una corsa che è già partita sui social (Facebook, Twitter e Instagram) dove tutti hanno la possibilità di condividere la propria esperienza di runner attraverso foto, video o un semplice messaggio abbinati all’hashtag #IoCorroPerché.

Gli iscritti potranno registrare il loro video messaggio direttamente al villaggio della Rome Half Marathon Via Pacis in Piazza del Popolo dal 14 al 16 settembre.

Massimiliano Morelli