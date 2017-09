Via Gradoli, interrogazione a firma M5S al presidente del XV

Presentata dalla consigliera M5S del Municipio XV Luisa Petruzzi un’interrogazione al Presidente Stefano Simonelli e agli assessori competenti della Giunta del XV in merito alla annosa situazione di abusivismo abitativo e alle condotte illegali ad essa associate in cui trovano origine il degrado e il pericolo per l’incolumità dei residenti di via Gradoli.

Prendendo le mosse dall’ultimo grave episodio di cronaca nera che ha visto una giovane ragazza di origine romene pestata a sangue in pieno giorno perchè si rifiutava di prostituirsi (l’aguzzino è stato poi arrestato pochi giorni dopo), la consigliera segnala il decadimento della via e la circostanza che più volte i residenti, tramite il locale “Comitato per via Gradoli“, abbiano segnalato al Presidente del Municipio e agli Assessori competenti, oltre che al Consiglio stesso e agli Uffici Tecnici, la situazione di degrado edilizio in cui versano numerosi locali interrati e seminterrati della strada.

Nel documento si evidenzia, oltre all’assenza e/o carenza nei suddetti immobili dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente, anche il grave pericolo per tutti gli abitanti derivante dall’uso degli impianti a GPL.

Soddisfazione per l’iniziativa viene espressa dal Comitato il cui presidente, Lucio Maria Frizzoni, in una nota inviata a VignaClaraBlog.it, ricorda che “tale rischio è stato invano segnalato dallo scrivente alle diverse amministrazioni succedutesi negli anni, con la richiesta di emanazione di un provvedimento di diffida verso gli amministratori come richiesto specificatamente dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel lontano 10 maggio 2010“.

“La consigliera – sottolinea Frizzoni – fa inoltre presente che con il passare degli anni e con la vendita dei locali già oggetto dell’ordinanza sindacale di inabitabilità e sgombero del novembre 2007, i nuovi proprietari hanno ripreso l’illegittimo uso abitativo; anche questa pericolosa deriva, è stata più volte segnalata sia dai residenti che dal Comitato al XV Gruppo di Polizia di Roma Capitale. Anche qui purtroppo dobbiamo evidenziare, diversamente dal recente passato, il mancato intervento dell’Ente preposto alla verifica del rispetto degli atti amministrativi“.

Viste le premesse e le considerazioni, nell’interrogazione a risposta scritta la consigliera chiede al presidente Simonelli e agli assessori competenti chiede di sapere se e quali azioni intendano adottare per far rispettare l’ordinanza sopracitata con l’obiettivo di giungere al ripristino dello stato dei luoghi, garantire la sicurezza per gli abitanti che subiscono vessazioni e garantire i proprietari che si vedono svalutare gli immobili per la situazione di degrado generalizzato.

“Ringraziamo sentitamente Luisa Petruzzi per la sua lodevole e coraggiosa iniziativa – chiosa Frizzoni a nome del Comitato e dei residenti – e confidiamo che possa servire a rimuovere l’immobilismo della Giunta“.