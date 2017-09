La Meluccia, il nido dei piccoli artisti a Vigna Clara

Un nido a misura di bambino in cui apprendimento e gioco vanno di pari passo: al Nido La Meluccia, sito in via della Motonautica 12, poco distante da Piazzale dei Giuochi Delfici, la creatività è sovrana.

La Meluccia, in zona Vigna Clara, accoglie bimbi dai 3 mesi ai 3 anni, con un rapporto di 4/1 tra bambini ed educatrici, proponendo un progetto didattico del tutto innovativo: parzialmente ispirato dal metodo montessoriano, parte dall’inserimento individuale, modellato su ciascuno dei suoi piccoli ospiti, per valorizzarne l’unicità e promuovere lo sviluppo delle capacità di ciascuno.

Come? Principalmente attraverso l’arte nelle sue più varie forme. I piccoli ospiti dell’asilo, infatti, seguono le lezioni del maestro di violino e concertista Franco Gonzalez Bertolino che trasmette loro l’amore per la musica attraverso continue sperimentazioni: si ascolta, si suona con strumenti in miniatura, si riproducono le melodie, si impara a distinguere le pause.

Per Natale genitori e bambini hanno anche ricevuto un regalo speciale: il concerto di un quartetto d’archi all’interno della dimensione calda e accogliente dell’asilo, un’esperienza che ha lasciato l’incanto negli occhi di tutti, grandi e piccini.

Vengono poi i laboratori creativi, sempre svolti con materiali atossici, per permettere ad ogni bambino di esprimersi in completa libertà senza alcun rischio, e le attività manuali che permettono di sviluppare la motricità fine, la coordinazione e la concentrazione.

L’apprendimento avviene così in modo del tutto naturale, secondo i tempi di ciascun bambino che viene seguito da educatrici di grande professionalità.

Non manca, inoltre, la pratica della lingua inglese: al bando libri ed esercizi schematici, la seconda lingua si apprende esattamente come la prima, allenandola quasi ogni giorno grazie al contributo dell’insegnante madrelingua, che si relaziona con i bimbi in lingua, stimolandoli a rispondere e interagire con canzoni e giochi.

Nel vasto terrazzo privato, oltre a correre sulle macchinine e giocare con lo scivolo, i bambini si occupano anche delle piantine nel laboratorio dell’orto, ciascuno con i propri piccoli attrezzi personali, forniti dal nido stesso: rastrello, annaffiatoio e tanta curiosità per le incredibili sorprese che la natura riserva in ogni stagione, dal fiore che sboccia alla pianta che lascia intravedere i primi pomodori maturi, raccolti e portati a casa come un trofeo da mostrare con soddisfazione a mamma e papà.

Il metodo dell’asilo è frutto di ricerca ed esperienza ed è pensato per offrire davvero il meglio ai bambini che lo frequentano.

PAPPA DI QUALITA’

Il nido La Meluccia a Vigna Clara è sinonimo di qualità, anche per quel che riguarda il menu presentato ai bambini. Seguendo le disposizioni del Comune di Roma dalla cucina interna dell’asilo escono manicaretti prelibati, preparati dalla cuoca certificata HACCP.

Gli ingredienti sono strettamente selezionati, acquistati giornalmente, prediligendo i prodotti di stagione, l’agricoltura controllata e una filiera trasparente.

L’obiettivo della Meluccia è quello di offrire sempre il meglio, stimolando l’appetito e promuovendo un’educazione all’alimentazione che si apprende fin da piccoli.

LABORATORI DIDATTICI A ROMA NORD

Da settembre 2017, con l’apertura del nuovo anno il nido La Meluccia organizza tante attività, ideate per dare a tutti i bambini la possibilità di sperimentare, regalando a mamme e papà un momento libero per sé come individui e come coppia, con la sicurezza di lasciare i propri figli in mani fidate.

Il nido propone, dunque, laboratori didattici aperti anche ai bimbi non iscritti all’anno in corso, finalizzati a promuovere la manualità fine, l‘utilizzo dei cinque sensi, la socializzazione e la gratificazione personale attraverso il gioco che coniuga divertimento e apprendimento.

Questo tipo di attività sono adatte a bambini fino ai 4 anni che vengono coinvolti attivamente nella preparazione di semplici ricette, dalla pizza ai biscotti natalizi, passando per una speciale crema per le proprie mamme, compiendo quelle esperienze dirette che li aiutano a conoscere piano piano il mondo esterno e a prendere confidenza con sé stessi.

Tutti i materiali utilizzati presso il nido La Meluccia sono atossici e sicuri, realizzati per adattarsi ai bisogni dei bambini e per garantire loro il massimo del comfort.

Tutti i laboratori saranno seguiti, alle ore 11.30, da un leggero brunch da consumare in compagnia del proprio bambino negli spazi dell’asilo.

Di seguito il calendario:

Sabato 23 settembre, dalle 10.30 alle 12.30

Pizza for ever: Impastiamo, decoriamo, annusiamo e assaggiamo la nostra pizza. Giochiamo a mescolare tutti gli ingredienti, impariamo a riconoscere odori e sapori e prepariamo con le nostre stesse mani un piccolo capolavoro culinario.

Sabato 21 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30

Piovono polpette: con un’infinità di ingredienti e sapori modelliamo un mito intramontabile e succulento e ce lo mangiamo.

Sabato 18 novembre, dalle 10.30 alle 12.30

Una crema di bellezza per la mamma: con pozioni e oli profumati prepariamo una crema per la nostra meravigliosa mamma, sotto gli occhi esperti di un’erborista famosa, proveniente da una delle erboristerie più antiche di Roma, l’ Archangelica di via Britannia, che ci svelerà trucchi e segreti delle erbe.

Sabato 16 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30

Merry Christmas: cuciniamo biscotti odorosi di cannella e cioccolato, da appendere all’albero di Natale, mentre mamma e papà si dedicano alle ultime compere. Prepariamo insieme dolcetti golosi e salutari da portare a casa e mangiare tutti insieme alla vigilia.

È possibile prenotare il posto per il proprio figlio entro il venerdì precedente il laboratorio di vostro interesse, telefonando al numero 338 808 2961 e indicando il nome del bambino che parteciperà.

Per informazioni sui costi dei singoli laboratori e del brunch contattare il 338 808 2961.

FESTE DI COMPLEANNO

Per rendere davvero indimenticabile il compleanno dei propri piccoli ospiti, il Nido La Meluccia dà il meglio di sé. La torta di compleanno viene preparata in loco dalle mani esperte della cuoca e personalizzata per il festeggiato.

A ciò si aggiunge un omaggio, di carattere simbolico, ma sempre graditissimo dai bambini che ricevono un dono unico per il loro giorno speciale.

Durante il fine settimana l’Asilo mette a disposizione i propri spazi per organizzare feste per bambini. È possibile affittare le sale interne o il terrazzo e disporre di un catering convenzionato con un menu gustoso, pensato per soddisfare grandi e piccini.

Per maggiori informazioni visita il sito www.nidolameluccia.it o la pagina Facebook: https://www.facebook.com/nidolameluccia/

Contatti:

Telefono: 338 808 2961

Mail: info@nidolameluccia.it