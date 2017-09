Mercoledì 6 settembre c’è Consiglio in XV

Mercoledì 6 settembre, alle 10, in XV Municipio si terrà la seconda seduta di Consiglio dopo la pausa estiva. La fine lavori è prevista per le 14 e in queste quattro ore verranno dibattuti e votati i seguenti documenti.

L’ordine del giorno

Si inizia con tre espressioni di parere su altrettante proposte che arrivano da Campidoglio.

La prima riguarda lo schema di deliberazione della Giunta Capitolina avente ad oggetto “Approvazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari ex art. 32 del Piano Regolatore di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014”.

La seconda è una proposta di iniziativa consiliare a firma dei Consiglieri Giachetti, Piccolo, Palumbo, Baglio, Celli, Pelonzi e Corsetti in merito all’adozione del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani“.

Anche la terza è proposta di iniziativa consiliare questa volta a a firma dei Consiglieri Zotta, Angelucci,Coia, Vivaldi, Iorio, Seccia, Donati e Diario e riguarda l’adozione del “Regolamento disciplinante il servizio di refezione scolastica nei nidi, nelle sezioni primavera e ponte, nelle scuole per l’infanzia statali e comunali, primarie e secondarie di primo grado del territorio di Roma“.

A seguire verranno dibattute quattro proposte di risoluzione presentate dai consiglieri del XV.

Le stesse riguardano, in ordine di discussione, la pubblicazione attraverso lo streaming delle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti; la manutenzione straordinaria e raccolta acque meteoriche in Via Colle Febbraro; la verifica e completamento delle opere a scomputo della convenzione per il comparto “D”ricadente all’interno del Piano Particolareggiato di Zona “0” n. 3-Torrione-Cerquetta e, infine, il ripristino illuminazione pubblica in via Guido Grandi e via Fornace Vignolo in prossimità della stazione Labaro.

Come sempre la seduta sarà pubblica e prima dell’inizio della stessa i cittadini presenti potranno prendere la parola purchè sia su argomenti in discussione.

Chi invece vorrà seguire i dibattiti senza presenziare fisicamente potrà farlo cliccando qui.