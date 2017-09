Derattizzazioni, Ribera (PD): “Il XV non interviene e i topi ballano…”

“A seguito della richiesta di accesso agli atti riguardo gli interventi di derattizzazione e disinfestazione nelle strutture e negli spazi pubblici del territorio del Municipio Roma XV, abbiamo appreso che quasi nulla è stato fatto dalla amministrazione.”

E’ quanto dichiara in una nota Marcello Ribera, Vicepresidente della Commissione Ambiente del Municipio Roma XV, spiegando che “dalle carte attualmente fornite dagli uffici, infatti, risulta che nessuna area verde, nessuna strada e nessun centro anziani, nel corso del 2017, sono stati sottoposti a monitoraggio o interventi. Eppure negli ultimi mesi, in diverse occasioni è stata segnalata, anche attraverso immagini e riprese video, la presenza di roditori in diversi luoghi”.

“Discorso non dissimile per quanto riguarda gli uffici anagrafici e l’ufficio dei servizi sociali in via Cassia, anche qui risultano infatti eseguiti solo un paio di interventi nel mese di giugno, unicamente presso la sede municipale di via Flaminia e l’ufficio anagrafico di Cesano, nelle restanti strutture nulla. Per quanto riguarda le scuole, invece, dopo oltre una settimana dalla richiesta di accesso agli atti, siamo ancora in attesa di riceve un riscontro ufficiale. In quest’ultimo caso in particolare, chiediamo che prima dell’avvio delle attività scolastiche vengano realizzati gli opportuni e doverosi monitoraggi in tutti gli istituti”.

“E’ incomprensibile e irresponsabile tanta disattenzione da parte dell’amministrazione del Municipio Roma XV, è la prima volta che accade” sostiene Ribera aggiungendo: “Vista la proliferazione di degrado e incuria a causa dei disservizi nella manutenzione e nella raccolta dei rifiuti, chiediamo che l’amministrazione presti maggiore attenzione alle condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti frequentati dai bambini, dai dipendenti e da tutti i cittadini e che predisponga quanto prima un piano di monitoraggio di tutti gli spazi pubblici dando seguito alle segnalazioni”.