Nuovi lavori sulla Cassia e sulla Trionfale

Prendono il via oggi a cura del SIMU, Dipartimento capitolino Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, i lavori di risanamento del manto stradale sulla Cassia, nel tratto compreso tra Via Cappelletta della Giustiniana e via Trionfale, e sulla Trionfale, nel tratto compreso tra Via Cassia e Via del Casale della Castelluccia.

I lavori verranno svolti in orario notturno – dalle 22 alle 6 -, inizieranno oggi, venerdì 1 settembre, per terminare – stando a quanto si apprende sul sito del XV – martedì 12 settembre.

In tale periodo, nella fascia oraria in cui verranno svolti i lavori e nei due tratti interessati, vigerà il divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata, il senso unico alternato e il limite massimo di velocità 30 km/h.