Decoro urbano, Fina (M5S): Nessun freno all’azione del volontariato”

“I cittadini che vorranno volontariamente contribuire al decoro delle aree verdi e degli spazi comuni, oltre a dover pagare a proprie spese un’assicurazione, se non chiederanno anche l’autorizzazione al comune rischieranno una sanzione amministrativa. Questo è quanto prevede la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 66/2017 con il varo del relativo modulo da compilare prima di ogni intervento”.

Così ha dichiarato alcuni giorni fa Marcello Ribera, consigliere PD e Vicepresidente della Commissione Ambiente del Municipio XV, e da queste parole prende spunto Giuseppe Fina, consigliere M5S e presidente della stessa commissione che “a fronte delle preoccupazioni e dell’allarme lanciato dal consigliere Ribera” intende con una nota “fare delle precisazioni per dare più chiarezza sull’azione di volontariato cosi come descritta nella delibera di Giunta 66/2017 “.

“Occorre ricordare ai cittadini – scrive Fina – che la delibera è un documento ‘politico’ con cui l’Amministrazione in carica dà gli indirizzi sul tema in oggetto ai dipartimenti, in questo caso al Dipartimento Tutela Ambientale. Il tema in oggetto della delibera è ‘Approvazione delle Linee Guida per il Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale’ e prevede appositi paragrafi per la partecipazione del cittadino, Le Concessioni, l’Affidamento in adozione di aree verdi, la Sponsorizzazione, il Monitoraggio e Vigilanza ed infine gli interventi occasionali di Comitati di quartiere, Associazioni ed altri Enti pubblici e privati”.

Ed è su questo ultimo punto che secondo Fina occorre finalizzare l’attenzione perché è quello che più pare suscitare preoccupazione. Lo stesso così recita: “Sono ammessi da parte di comitati e cittadini e associazioni di quartiere interventi occasionali di manutenzione ordinaria del verde orizzontale e verticale, da svolgersi con la necessaria cautela, competenza e nel rispetto delle normative vigenti”

“In altre parole – spiega Giuseppe Fina – il Cittadino non solo partecipa nel formulare proposte, ma diventa soggetto attivo o come affidatario del verde o come soggetto che tiene sotto osservazione il bene comune o come soggetto che occasionalmente partecipa dando il suo contributo volontario. A seguito di una delibera spetta quindi al Dipartimento Tutela Ambientale redigere le procedure operative, attenendosi alle leggi vigenti e questo il Dipartimento lo ha fatto attraverso un modulo di richiesta. In tale modulo si richiede di specificare sia che cosa si intenda fare sia dove”.

“Nessuna sanzione è menzionata nel modulo” sostiene Fina ricordando prò che le sanzioni “sono previste (indirettamente) sia dal codice civile (danneggiamenti alla proprietà pubblica o svolgimento di attività illecite in uno spazio pubblico) sia da una legge Nazionale, la 266/91 la quale stabilisce che ‘le organizzazioni di volontariato debbano assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi‘. Quindi assicurare i volontari è un obbligo previsto dalla legge, la quale specifica anche all’articolo 7 “Convenzioni” che in caso l’associazione di volontari abbia sottoscritto una Convenzione con l’Ente è obbligatorio che gli oneri dell’assicurazione siano a carico dell’Ente.”

“Ecco quindi che un modulo di richiesta approvato garantisce al Richiedente che potrà operare, senza che vi possano essere dubbi sugli intenti della propria azione, (attività lecita), e sulle capacità di operare, (al riparo di accuse di danneggiamento), in un’area libera e sicura, e garantisce l’Amministrazione che il bene pubblico sarà trattato e manutenuto nel rispetto delle normative vigenti; anzi dà l’opportunità all’Amministrazione di contribuire con un suo proprio supporto”.

“Ricapitolando – conclude Fina – la delibera 66/2017 dà diritto ai cittadini di offrire attività di volontariato nell’ambito della manutenzione del verde, inoltre, se operano come una Associazione prevista dalla legge 266/91 e tale attività rientra in una convenzione, usufruiranno gratuitamente dell’assicurazione da parte dell’Ente per le attività svolte”.