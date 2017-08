Labaro, spara ai gatti ma ferisce una ragazza

E’ accaduto ieri sera a Labaro. Voleva allontanare dei gatti rumorosi e così ha impugnato una pistola a piombini ed ha sparato dal balcone di casa.

Un colpo ha però trafitto il braccio di una ragazza che stava passando proprio in quel momento. Per lei sei giorni di prognosi, per lui, un romano di 50 anni, una denuncia a piede libero per lesioni.

A individuarlo sono stati gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore, che chiamati dalla vittima sono giunti subito sul posto.

Capito da dove era partito il colpo hanno perquisito l’appartamento trovando ben nascosta la pistola. “Volevo sparare ai gatti, non certo ai passanti” è stata la sua giustificazione che non è bastata ad evitargli una denuncia.