Formello, coltivava marijuana: in manette 47enne romano

Scoperta dai Carabinieri della Compagnia Cassia, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, una coltivazione di marijuana in un’abitazione di via della Ficoraccia, a Formello.

A finire in manette un 47enne romano, con precedenti, con l’accusa di detenzione e coltivazione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Formello, investigando negli ambienti della droga, hanno individuato l’abitazione dell’uomo dove sospettavano si trovasse un grosso quantitativo di droga pronto da essere immesso nelle piazze di spaccio locali.

Scattato il blitz, i militari hanno trovato all’interno dell’abitazione sette piante di marijuana, circa seicento grammi della stessa sostanza, un sacchetto contenente semi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Il 47enne è agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.