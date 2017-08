Da settembre ci sarà Baccano a Prima Porta

Prende il via a settembre e durerà l’intero anno scolastico Baccano a Prima Porta, un progetto finalizzato al miglioramento degli spazi della didattica esistenti (sia interni che esterni) al plesso di Prima Porta dell’Istituto Comprensivo Baccano in via della Stazione di Prima Porta 16.

Il progetto, patrocinato dal XV Municipio, si articola attraverso interventi di riqualificazione, anche di piccole dimensioni, che derivino da esigenze individuate dai primi utilizzatori: alunni, insegnanti, personale ausiliario, genitori.

Per riflesso, anche i nuovi spazi influiranno sulla didattica, ampliandone il panorama e gli effetti positivi.

