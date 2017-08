Decoro urbano, Ribera (PD): “M5S mette un freno all’azione del volontariato”

“I cittadini che vorranno volontariamente contribuire al decoro delle aree verdi e degli spazi comuni, oltre a dover pagare a proprie spese un’assicurazione, se non chiederanno anche l’autorizzazione al comune rischieranno una sanzione amministrativa.

Questo è quanto prevede la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 66/2017 con il varo del relativo modulo da compilare prima di ogni intervento”.

E’ quanto dichiara in una nota Marcello Ribera, consigliere PD e Vicepresidente della Commissione Ambiente del Municipio XV.

“I volontari sono quindi obbligati a presentare formale richiesta di autorizzazione anche per semplici attività come, per esempio, raccogliere alcune cartacce e bottiglie da un parco. Eppure, nonostante l’amministrazione non riesca a garantire i servizi, mette in campo meccanismi burocratici che disincentivano la partecipazione e il contributo di associazioni, comitati e liberi cittadini”.

“Dopo un anno – incalza Ribera – l’attuale amministrazione del XV Municipio ha eliminato importanti servizi come i centri mobili per la raccolta dei rifiuti ingombranti e particolari in molti quartieri, tra cui Tomba di Nerone, La Giustiniana, Cesano e il Fleming; non è stata in grado di organizzare alcuna iniziativa sul nuovo modello di raccolta differenziata e, non contenta di questo, ora verrà anche limitato il libero volontariato”.

“Mi chiedo cosa succederà a tutti quei cittadini che non sono a conoscenza di dover essere autorizzati o che continueranno ad impegnarsi comunque in queste attività: incorreranno in una sanzione amministrativa? Oltre al danno, quindi, anche la beffa e come se non bastasse – sostiene Ribera – l’assessore all’Ambiente del XV Municipio, alle giuste obiezioni poste dai volontari, ha risposto con parole offensive e denigratorie, definendole “stupidaggini” e “richiamandoli se vogliono instaurare un dialogo, altrimenti buon divertimento”, come nel caso del signor Franco Romani, promotore del gruppo “decoro urbano e civismo -La Storta”, da anni impegnato in attività di pulizia del territorio”.

“Tutto questo è inaccettabile” conclude Ribera annunciando che sarà avviata “una dura battaglia di giustizia e libertà per tutti quei cittadini che vogliono contribuire al decoro del nostro territorio senza essere tormentati da una amministrazione che si dimostra ancora una volta insensibile e inadeguata nell’affrontare i problemi”.