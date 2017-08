Cassia, minorenne pestata a sangue in via Gradoli

Intorno alle 14 di lunedì 21 agosto una ragazza di origine romena è stata picchiata a sangue in via Gradoli da due uomini. Solo l’allarme lanciato dai testimoni e il pronto intervento di due volanti della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente: la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dall’autombulanza intervenuta sul posto, mentre i due uomini riuscivano a darsi alla fuga a bordo di un’auto.

Si tratta de “L’ennesimo fatto di una infinita serie di episodi di illegalità e degrado che hanno segnato la cronaca, o meglio, la storia di via Gradoli da oltre quarant’anni” commenta Lucio Maria Frizzoni, presidente del “Comitato per via Gradoli” spiegando che la ragazza “probabilmente minorenne, quasi completamente nuda, in fuga da uno dei loculi del civico 96, veniva inseguita dai suoi magnaccia-carcerieri e pestata a sangue come punizione al suo tentativo di sottrarsi allo sfruttamento”.

“Erano alcuni anni che non accadevano episodi di tale gravità criminale grazie alla capillare opera di repressione e prevenzione dei presidi territoriali delle forze dell’ordine” spiega Frizzoni a VignaClaraBlog.it sottolineando che “la ‘cricca’ di via Gradoli con i suoi capibastone e sottopancia, nell’ombra, ha sempre continuato e continua a dettare legge”.

“Sono continuate le minacce e i danneggiamenti a carico di numerosi membri del Comitato (proprio al civico 96 due residenti sono stati costretti a trasferirsi vendendo le loro case), solo da pochi mesi sono cessati i danneggiamenti sistematici ai sistemi di chiusura della strada (sbarra, cancello notturno, cancelletto pedonale), continua impunemente la messa in opera di abusi edilizi eclatanti nel più completo disinteresse della Pubblica Amministrazione, è ripreso l’uso abitativo degli scantinati del civico 65, già sottoposti ad ordinanza sindacale di inabitabilità e sgombero, anche qui senza che l’organo preposto al rispetto degli atti amministrativi (Polizia Locale di Roma), pur se più volte sollecitato dai residenti, si sia sentito in dovere di intervenire, continua sfacciatamente e impunemente l’uso e la detenzione delle bombole GPL nei locali abusivamente ricavati e destinati ad uso abitativo presso i piani seminterrati e interrati”.

“E’ di tutta evidenza – continua il presidente del Comitato – che la sola opera delle forze di polizia non risulta sufficiente per la definitiva risoluzione della ‘questione’ di via Gradoli. Per l’effettiva bonifica del territorio anche l’Amministrazione capitolina e quella del Municipio XV devono fare la loro parte con l’emanazione d’ufficio degli atti amministrativi di rispettiva pertinenza, più volte invano richiesti dal Comitato alle nuove e vecchie maggioranze”.

“Il risultato – conclude Frizzoni – risulta essere il medesimo; come dar torto a Don Fabrizio Corbera, principe di Salina, duca di Querceta e marchese di Donnafugata: ci chiediamo cos’altro dovrà succedere in via Gradoli affinché le tre scimmiette si sentano in dovere di intervenire.”