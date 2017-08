Municipio XV: oltre 640mila euro per scuole e strade del territorio

Una nota del Municipio XV informa che “In virtù dell’assestamento generale di bilancio approvato la scorsa settimana dall’Assemblea Capitolina, il Municipio Roma XV ha visto assegnato nuovi fondi per la manutenzione ordinaria delle scuole e per quella straordinaria delle strade.”

Entrando nel dettaglio, al Municipio e per l’anno in corso sono stati assegnati ulteriori 415mila euro di cui 272mila per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, circa 106mila per l’acquisto di materiale didattico e accessori per gli asili nido e le scuola materne, e circa 37mila per l’igienizzazione e le riparazioni varie negli edifici scolastici di competenza municipale.

“La stessa manovra di bilancio – spiega la nota – ha inoltre attribuito fondi ordinari netti per circa 27mila euro per alcuni servizi sociali (già oggetto di una specifica manovra di bilancio dello scorso giugno) e per le attività culturali.La stessa manovra, infine, ha attribuito al piano d’investimenti 2017-2019 del Municipio Roma XV nuove risorse per circa 200mila euro al servizio della manutenzione straordinaria delle strade.”