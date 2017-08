Centro Anziani Cassia, Torquati-Rollo: “Dopo un anno il M5S dice sì”

“Dopo tredici mesi, l’Amministrazione pentastellata del Municipio XV ritiene finalmente di dare voto favorevole ad un documento che chiede di continuare quanto fatto dalla precedente Giunta per la ripresa in possesso dei locali da destinare al Centro anziani “San Felice Circeo”.

Così in una nota Daniele Torquati, capogruppo in Municipio XV membro dell’assemblea romana e nazionale del PD e Agnese Rollo Consigliera PD, spiegando che “attualmente ospitato in via Cassia 384, in una location non propriamente idonea, il nuovo Centro anziani andrebbe ubicato proprio nell’edificio – a scomputo del Pup 566 di Via di San Felice Circeo – in cui, quando eravamo alla guida del Municipio, immaginavamo dovesse andare”.

“A distanza di 13 mesi dalla sua presentazione da parte nostra, oggi finalmente è stata portata in Aula la Risoluzione che chiede appunto all’attuale maggioranza ed al Presidente di impegnarsi a proseguire il percorso già avviato, ovvero a dichiararsi disponibile alla presa in consegna del bene e a destinarlo al Centro Anziani. Un passo che dovrebbe essere accompagnato anche dallo svolgimento in tempi rapidi della gara per i fondi utili al suo adeguamento, fondi che la vecchia Giunta comunale aveva previsto nel Piano Investimenti 2015 e che fortunatamente sono stati riproposti nell’ultimo bilancio”.

“Senza soffermarci troppo a stigmatizzare il ritardo con cui il M5S si è degnato di approfondire la questione, ci auguriamo adesso -concludono Torquati e Rollo – che con questo voto la maggioranza porti a compimento un percorso importante per l’intero quadrante della Cassia e per gli oltre 380 anziani iscritti ad oggi al Centro “.