In fiamme un bus sulla Cassia, a bordo 15 passeggeri

Giorni roventi per il trasporto pubblico romano e non solo per gli strascichi e le polemiche conseguenti alle dimissioni del DG Atac. Questa mattina, verso le 11, ennesimo bus andato in fiamme.

Il fatto è accaduto sulla Cassia all’altezza dello svincolo con la Trionfale. Un mezzo delle linee periferiche gestite dal Consorzio Roma Tpl con quindici persone a bordo ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme hanno praticamente distrutto il bus causando una densa nube visibile a grande distanza.

Fortunatamente tutti illesi i passeggeri fatti prontamente scendere dall’autista che ha tentato di domare le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Inevitabile il blocco della strada per più di un’ora con conseguenti code in ambedue le direzioni.