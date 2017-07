Grottarossa, bambino ferito da un tubo nel Parco Papacci

Il bambino è stato trasportato con l’elisoccorso al pronto soccorso del policlinico Gemelli dove è giunto in codice rosso. Sul posto agenti della Polizia di Stato del del XV Gruppo della Polizia Locale di Roma. In corso la ricostruzione dei fatti per risalire alle responsabilità.

L’incidente è accaduto intorno alle 13 nel Parco Papacci di via di Grottarossa. La vittima è un bambino di otto anni sulla cui testa è improvvisamente caduto un tubo di un’impalcatura.

A quanto si apprende, pare che il bambino fosse in un campo di basket interno al Parco quando un tubo di un’impalcatura provvisoria dell’area gli sarebbe caduto sulla testa. A seguito del colpo il bambino è caduto a terra sbattendo la testa con forza.

Con l’augurio che la vicenda si risolva presto e bene, al momento, oltre al fatto che è stato ricoverato in codice rosso, non si conoscono le sue condizioni di salute.