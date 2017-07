Vigna Clara, chiusa al traffico via Cassia

Dalle 9 di questa mattina via Cassia è stata chiusa al traffico all’altezza di via Mengotti a causa di lavori urgenti Acea che, peraltro, già ieri era al lavoro nella vicina via Coletti.

Scarse le informazioni ai residenti e agli automobilisti eccezion fatta per un laconico avviso su LuceVerde e poco dopo sul sito dell’Agenzia per la Mobilità nel quale si comunica che il traffico è stato deviato su via Mengotti in direzione via Arrivabene.

A chi da Ponte Milvio deve raggiungere Piazza Giochi Delfici, non resta che percorrere via Orti della Farnesina, via dei Giochi Istmici, via del Podismo e al semaforo di via Cassia girare a sinistra.

Anche i bus non prestano servizio su via Cassia essendo stato interdetto il transito ai mezzi pesanti tra Piazzale di Ponte Milvio e Via Francesco Mengotti.

Le linee 301, 446 e 911, in direzione dei capolinea di Grottarossa, Cornelia e San Filippo Neri, sono state quindi deviate su viale di Tor di Quinto, corso Francia, via di Vigna Stelluti, piazza dei Giuochi Delfici. Da qui riprendono il percorso abituale.

Al momento non si conosce l’entità dei lavori in corso né la loro durata.