SKY aumenta il canone. Come disdire evitando penalità

Adeguandosi a quanto già operato dalle compagnie telefoniche anche SKY Italia passerà, a partire dal 1° ottobre 2017, dalla fatturazione mensile a quella ogni 4 settimane, aumentando in pratica i costi di qualsiasi abbonamento di oltre l’8%.

Senza tanti comunicati ufficiali e senza, al momento, comunicazioni dirette agli utenti.

Il perché di questo aumento secondo SKY

Cercando sul sito di SKY il termine “4 settimane” si trova una sezione Nuova periodicità di fatturazione dove SKY informa che “La nuova periodicità di fatturazione ogni 4 settimane comporta, in caso di fatturazione mensile, la ricezione di 13 fatture in un anno e non più 12, con un conseguente incremento del costo dell’abbonamento pari all’8,6% su base annua.”

Il tutto giustificato dal fatto che sempre secondo SKY: “Al fine di continuare a garantire un servizio completo e sempre più innovativo, in un contesto competitivo e in forte evoluzione, Sky introdurrà un modello di offerta commerciale già utilizzato da altri operatori in diversi settori.”

Della possibilità e modalità di disdetta utilizzando la legge Bersani, che prevede il recesso da un contratto a seguito di modifiche contrattuali, neanche l’ombra.

Interpellato via Chat un operatore di SKY afferma che è possibile recedere dal contratto senza penali inviando una raccomandata. (meglio con ricevuta di ritorno NdR)

Come disdire SKY senza penalità

Qualora desideriate recedere dall’abbonamento vi suggeriamo qui di seguito vi suggeriamo il testo della raccomandata da inviare a SKY 30 giorni prima del 1° ottobre.

Modello raccomandata per disdetta SKY a seguito aumento di fatturazione a 4 settimane.

Sky

Casella Postale 13057

20141 Milano

RACCOMANDATA AR

Oggetto: recesso per modifica delle condizioni contrattuali

In base al decreto legge Bersani intendo avvalermi della facoltà di recesso senza penale per modifica delle condizioni contrattuali relative alla nuova fatturazione ogni 4 settimane.

Attendo vostre istruzioni per riconsegna decoder e modem.

Firmate il documento ed inserite di seguito:

Il vostro nome

Il vostro indirizzo

Il vostro telefono

Il vostro codice fiscale

Il vostro codice cliente