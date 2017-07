Via Prati, via Orti, via della Farnesina questa notte senz’acqua

A seguito dell’inizio lavori in via Prati della Farnesina per la sostituzione della conduttura idrica, dalle 20 di oggi, mercoledì 26 luglio, alle 7 di domani, per poter effettuare la bonifica degli organi di manovra Acea effettuerà un’interruzione completa del servizio idrico nella zona di Ponte Milvio e dintorni.

In particolare mancherà l’acqua in tutta via Prati della Farnesina, in via della Farnesina, da Ponte Milvio al civico 210 incluso, e in via Orti della Farnesina, da Ponte Milvio all’incrocio con via Giuochi Istmici.

Per sopperire ai disagi, sarà posizionata un’autobotte in prossimità della Parrocchia Gran Madre di Dio.

Acea invita gli utenti interessati a provvedere alle opportune scorte con ampio anticipo e di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione al fine di evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per info e necessità, il numero verde di Acea a cui rivolgersi è 800.130.335.