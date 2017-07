La vicenda della stazione Vigna Clara in Parlamento

L’antefatto è noto: come abbiamo scritto pochi giorni fa, alla fine dello scorso giugno il collegio dei tre esperti incaricato dalla terza sezione del TAR Lazio di relazionare su tutte le opere realizzate nella stazione Vigna Clara e sulla tratta fino a Valle Aurelia dal 1990 ad oggi, ha alzato le mani dicendo che entro la scadenza del 30 giugno non ce l’avrebbe mai fatta.

I tre esperti hanno chiesto una proroga e i giudici amministrativi gliel’hanno concessa fino al 15 settembre, spostando così l’udienza per il giudizio di merito su i due ricorsi pendenti dal 25 ottobre al 6 dicembre.

Al che, il senatore PD Walter Tocci ha preso carta e penna stilando un’interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, chiedendo di sapere quali iniziative il Ministro intenda prendere per evitare ulteriori ritardi nell’attivazione della linea ferroviaria Valle Aurelia – Vigna Clara e se intenda informare i cittadini sulla conformità dell’opera e i requisiti di legge riguardo ai problemi statici e ambientali, nonché alla dotazione di idonee tecnologie anti vibrazione e di contenimento della dispersione elettrica.

Questo perchè “La linea ferroviaria in questione – scrive il senatore Tocci nella sua interrogazione – presenta un’innegabile valenza strategica per il comune di Roma e permetterebbe di concludere un importante tratto dell’anello ferroviario, collegando il quadrante nord con il resto della città. La nuova linea, connettendo tale area urbana con il sistema dei trasporti pubblici della capitale, determinerebbe, inoltre, un minore inquinamento derivante da polveri sottili e da ossidi di azoto, in virtù dell’ipotizzabile tendenza alla riduzione del trasporto privato...”

In attesa della risposta del Ministro e nell’ipotesi del via libera da parte del Tar intanto si discute di come meglio adeguare strade e piazze attigue alla stazione Vigna Clara affinchè viabilità a aree di parcheggio siano consoni al numero di viaggiatori atteso.

Il tema sarà all’ordine del giorno del Consiglio del Municipio XV che si riunirà martedì 25 luglio per dibattere la riprogettazione e la riconversione delle aree adiacenti alla ferrovia in posti auto; la messa in sicurezza, anche dal punto di vista pedonale, di Via Monterosi; la riqualificazione ambientale delle zone attraverso la piantumazione di alberi e la creazione di aree di sosta; la tutela e la regolarizzazione del mercato rionale di Piazza Diodati tramite un piano di riqualificazione e ristrutturazione della piazza.

“Siete tutti invitati a partecipare numerosi” è l’appello ai cittadini del Comitato “Un anello per Roma” costituitosi mesi fa e protagonista di tre manifestazioni pro apertura stazione e riattivazione della tratta, l’ultima delle quali proprio sotto le finestre del TAR.