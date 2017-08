Lavori a Tor di Quinto fino all’11 agosto, modificata la viabilità

I lavori di sostituzione del cavo dell’alta tensione tra piazzale dello Stadio Olimpico e Viale di Tor di Quinto eseguiti per conto di Acea Distribuzione si stanno inevitabilmente ripercuotendo sul traffico. Ma non poteva essere diversamente visto che il viale è un’importante arteria di comunicazione del quadrante di Roma nord.

Anche se il tratto interessato è breve – circa 700 metri – il fatto che i lavori siano svolti proprio al centro della carreggiata non è cosa da poco e anche nella giornata odierna la coda, in direzione fuori Roma, iniziava ben prima di largo Maresciallo Diaz.

Lavori comunque non di poca portata, visto che dureranno fino all’11 agosto ed in tal senso sono state apportate delle modifiche alla viabilità locale che occorre tenere a mente.

Come cambia la viabilità

In particolare, dal 18 luglio fino a venerdì 11 agosto, in viale di Tor di Quinto è in vigore il divieto di sosta H24 (con rischio rimozione auto) su ambo i lati della carreggiata nel tratto compreso tra Piazzale di Ponte Milvio a Via Pietro Lupi.

Limite massimo di velocità 30 Km/h nel tratto interessato dai lavori.

Dal 27 luglio e sempre fino all’11 agosto scatterà poi il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Via Pietro Lupi e il civico 47 di viale Tor di Quinto in direzione Tangenziale.

Le auto provenienti da via Flaminia, in direzione Centro, dovranno quindi obbligatoriamente svoltare a destra all’incrocio con la Tangenziale in direzione via Salaria.

Limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto interessato dai lavori.

Ma non è tutto, perchè sempre dal 27 luglio all’11 agosto le auto in uscita da via delle Fornaci di Tor di Quinto avranno l’obbligo di svolta a destra (con esclusione del traffico locale fino al civico 47) mentre sulla Tangenziale, nella carreggiata direzione Via Salaria, sarà vietato transitare sulla rampa di accesso a viale di Tor di Quinto direzione Ponte Milvio a meno che non si tratti ancora di traffico locale fino al civico 47.