Attenzione, nella notte fra il 26 e 27 luglio, mancherà l'acqua in via della Farnesina, via Prati della Farnesina e via Orti della Farnesina

Via Prati della Farnesina, al via la sostituzione della condotta idrica

Dopo i numerosi guasti verificatisi negli ultimi due mesi con allagamenti e abitazioni rimaste senz’acqua per giorni, Acea corre ai ripari e tra lunedì 24 e mercoledì 26 luglio prenderanno il via i lavori di sostituzione della condotta idrica lungo tutta via Prati della Farnesina, lavori che dureranno circa due mesi.

E’ quanto fa sapere il presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli, spiegando in una nota che “non sono previste interruzioni del servizio idrico, tranne alcune sospensioni di poche ore in corrispondenza dell’allaccio delle utenze alla nuova rete che saranno preventivamente comunicate da Acea con apposite affissioni presso gli immobili interessati”.

Per tutta la durata dei lavori sarà vietato il parcheggio su entrambi i lati di via Prati della Farnesina dove vigerà altresì il divieto di transito fatta eccezione per i residenti e i mezzi di soccorso.

“Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti – spiega ancora il presidente – i trespoli a oggi presenti su Via Prati della Farnesina saranno rimossi (fino a conclusione lavori) e parzialmente sostituiti con cassonetti supplementari che verranno posizionati in via della Farnesina, a largo Maresciallo Diaz e sul Piazzale Ponte Milvio”.

In concomitanza con l’avvio dei lavori, dalle 20 di mercoledì 26 luglio alle 7 di giovedì 27, ci sarà un’interruzione completa del servizio idrico in tutta via via Prati della Farnesina, in via della Farnesina da Piazzale Ponte Milvio al civico 210 incluso e, infine, in via Orti della Farnesina dalla biforcazione con Via della Farnesina all’incrocio con via Giuochi Istmici.

Per sopperire alla temporanea mancanza di acqua sarà posizionata un’autobotte in prossimità della Parrocchia Gran Madre di Dio.