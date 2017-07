Via del Podismo, l’epilogo di una lunga vicenda

Loro sono abituati a lavorare in silenzio. Senza chiedere inutili patrocini, senza risonanze mediatiche, senza cercare facili consensi sui social. Sono giovani, alcuni giovanissimi, con a fattor comune un senso civico veramente raro.

Sono i ragazzi dell’associazione So.R.Te. al cui progetto per la casetta di via del Podismo non ha arriso la sorte essendo stato rinviato sine die.

Questo è l’epilogo della lunga vicenda dell’edificio del via del Podismo, a Vigna Clara, e della piccola area verde su cui insiste, che pareva finalmente essere giunta all’ultimo atto.

Mai dire mai

Ma non bisogna mai dire mai perchè tutto può sempre accedere.

Accade dunque che ai ragazzi dell’associazione So.R.Te. Solidarietà Romana sul Territorio, ai primi di novembre 2016, a chiusura di un bando pubblico, era stata aggiudicata la famosa casetta di via del Podismo. Un piccolo manufatto di nemmeno 50 metri quadri abbandonato da quasi 5 anni all’interno di un’area verde lasciata anch’essa all’incuria.

Per farne cosa? Il progetto Casa Vittorio Trombetti, intitolato alla memoria del giovane componente dell’associazione deceduto il 2 maggio 2016, a soli 19 anni, a seguito di un terribile incidente avvenuto in via Cassia Antica.

Vittorio era in sella al suo scooter e viaggiava in direzione Piazza Giochi Delfici quando la conducente di un’utilitaria che proveniva in senso opposto gli tagliava la strada per entrare in un distributore. Trasportato di corsa all’Ospedale San Pietro moriva pochi minuti dopo. Ai funerali, tenutisi il 5 maggio, partecipò una folla immensa.

Il progetto a lui intitolato prevedeva una serie di iniziative sul territorio, incluse attività destinate ai ragazzi di ogni età per permettere loro di accrescere le proprie conoscenza scolastiche e garantire uno spazio dove esprimere al meglio le proprie capacità. E non solo, erano previste iniziative per l’inclusione sociale delle giovani ragazze madri e dei disabili, oltre alla garanzia del mantenimento del verde pubblico presente nell’area circostante.

Tutto filava liscio ma…

Una novantina di giorni dopo l’aggiudicazione – questi i tempi della burocrazia – il 30 gennaio 2017 l’Associazione e i tecnici del Municipio XV effettuano un sopralluogo per la verbalizzazione e consegna chiavi. Ed ecco la sorpresa: la casetta presenta diverse crepe nelle mura.

Effetto delle scosse di terremoto o di altre cause, magari smottamento del terreno di cui nessuno s’è accorto visto l’abbandono perenne? Vallo a sapere, ma una cosa è certa: l’associazione non può prendere possesso dell’edificio, troppo rischioso.

E così i tecnici del municipio ritengono necessario provvedere “a una campagna di monitoraggi volta a stabilire se il cinematismo di rottura è ancora in corso ovvero che le lesioni riscontrate non siano riconducibili agli effetti dei recenti eventi sismici“. Il che, tradotto in tempi – voleva dire poco poco tre-quattro mesi.

Un volta espletati tali accertamenti, sarebbe stato possibile “valutare le più idonee modalità di intervento per il ripristino delle condizioni di staticità generale del manufatto, al fine di poter procedere alla consegna dello stesso“.

Tale decisione veniva comunicata dal XV al Campidoglio un mese e mezzo dopo, esattamente il 15 marzo, e quest’ultimo, molto più celermente, cinque giorni dopo scriveva all’Associazione: ragazzi, il vostro progetto deve aspettare: per la firma della concessione se ne riparla dopo che il XV avrà deciso cosa fare delle crepe.

L’epilogo

Quattro mesi dopo, esattamente il 13 luglio 2017, arriva la fatale decisione da parte del Dipartimento capitolino al Patrimonio: a causa delle lesioni “che si incrementano con andamento proporzionale“, la custodia della casetta – concessa il 20 gennaio – viene revocata e contestualmente viene sospeso il procedimento dell’atto di concessione.

Conoscendo i tempi della burocrazia addio progetto, addio riqualificazione dell’edificio che nel frattempo continua ad ammalorarsi nell’abbandono in cui è lasciato, addio riqualificazione dei 3.075 metri quadri del giardinetto che, a tutti gli effetti, è comunque in carico al XV Municipio sulla base della delibera del 29 ottobre 2015 della Giunta Capitolina.

La delusione dell’Associazione

“Siamo molto delusi per quello che è successo“, dichiara Francesco De Crescenzo, presidente di SO.R.TE.

“Crediamo nel nostro progetto e nelle potenzialità dell’immobile. Purtroppo ancora una volta le vere vittime di questa ormai assurda situazione sono i residenti della zona che si troveranno costretti a vedere un’area simbolo del quartiere abbandonata a sé stessa per chissà quant’altro tempo“.

“Dalla presa in custodia del locale, nonostante non fosse un nostro onere, abbiamo provveduto a mantenere pulita l’area verde interna al locale ed il giardino circostante, abbiamo segnalato il giorno stesso la presenza di crepe particolari all’interno della struttura e siamo stati a disposizione delle autorità competenti.”

“Adesso, purtroppo – conclude Francesco – non possiamo fare nulla se non sperare che chi di dovere intervenga subito senza ulteriori perdite di tempo, per restituire ai cittadini romani una struttura abbandonata da anni”.

La storia della casetta in pillole

Ci vollero due anni e 150mila euro per ristrutturarla e, al termine dei lavori iniziati nella primavera del 2007, ad agosto 2009 ne venne messo a bando l’utilizzo: sarebbe stata assegnata all’aggiudicatario del servizio di Sportello diritti degli animali.

Al bando, emesso ai primi di agosto 2009 con scadenza 4 settembre, si presentò un solo partecipante: Villa Bau Village.

A ottobre avvenne quindi l’aggiudicazione e la casetta diventò così la sede dello sportello dell’Ufficio diritti degli animali del XV Municipio, uno sportello poco aperto e ancor meno frequentato per quattro anni. Fra alterne vicende, fra critiche (tante) e lodi (poche) il servizio di Sportello infatti non decollò mai.

A ottobre 2013, scaduta la concessione, la casetta restò abbandonata con tutti gli arredi, i computer, il materiale promozionale.

Da allora, in attesa di un nuovo bando che non arrivava mai, restava abbandonata a sé stessa, veniva fatta oggetto di atti vandalici, veniva occupata da una coppia di senza tetto, si rovinava sempre più per le intemperie, l’abbandono e anche per le visite degli intrusi. Stessa destino l’area che la circonda: 3mila metri quadri di verde mai curati.

Della casetta e dell’area ora se ne doveva fare carico l’associazione SO.R.TE. per realizzare quello che sulla carta appariva essere un bel progetto. Ma anche questo è andato in fumo. Per dirla alla Pirandello, così è se vi pare.

Claudio Cafasso