Basta buche sulla Cassia, dal 31 luglio verrà riasfaltata

Frequentatissima in ogni ora del giorno, mette a dura prova le sospensioni delle auto e la stabilità degli scooter: percorrere via Cassia è sempre stata un’avventura.

E attraversarla pure, visto che in una nostra inchiesta di pochi mesi fa dimostrammo che tre strisce su quattro sono a rischio.

E’ notizia di queste ore però che il Dipartimento capitolino SIMU (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) dal 31 luglio all’11 agosto provvederà al risanamento del manto stradale.

Non di tutta via Cassia però, solo del tratto compreso tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti, pari a 1500 metri, quelli che, a prima vista, paiono i più ammalorati.

I lavori verranno eseguiti di notte e, per agevolarli, nello stesso periodo e nello tratto scatterà il divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata, il senso unico alternato e il limite massimo di velocità 30 km/h in prossimità del cantiere.

A comunicarlo è il sito web del XV.