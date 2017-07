Incendi, Torquati-Rollo (PD): “Serve tavolo con Prefettura”

“Quello che è successo ieri tra Cesano e Martignano, dove dal pomeriggio a stamattina sono stati domati violenti incendi che hanno messo seriamente a rischio la vita di tanti cittadini e la sicurezza delle abitazioni e delle attività commerciali, chiede senso di responsabilità. Non è il momento delle polemiche, ma anzi di ritrovarsi in un tavolo istituzionale con la Prefettura dove poter concordare linee di intervento, comunicazione e coordinamento per il futuro”.

Ad esprimersi così sono i consiglieri del Partito Democratico in XV Municipio Daniele Torquati e Agnese Rollo spiegando che, secondo loro ” è fondamentale, soprattutto, il controllo del territorio in quanto si riaccendono focolai già spenti ieri e questa mattina presto con l’aiuto degli elicotteri.”

“Nel ringraziare quanti, tra Vigili del Fuoco, sala operativa della Regione Lazio e squadre di Volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, si sono adoperati in questa lunga giornata di ieri per domare le fiamme e mettere in sicurezza persone e luoghi, crediamo sia urgente la convocazione di un tavolo istituzionale. Il parco del Rigo di Cesano è andato parzialmente distrutto, parte della popolazione residente ha vissuto momenti di panico e conta oggi danni a case e strutture. Ognuno faccia la sua parte, nella consapevolezza che un tavolo è oggi impellente”.