Torna a pagamento il parcheggio di Ponte Milvio

Nuovo e forse ultimo sviluppo nella vicenda del parcheggio di Ponte Milvio che, messo a gara il 12 aprile 2016, aggiudicato il 5 ottobre dello stesso anno, era stato assegnato al vincitore a fine gennaio 2017.

La gestione se l’era aggiudicata la cooperativa sociale Connie Parking Scafati, con sede nel comune di Scafati in provincia di Salerno, che aveva sbaragliato tutti i concorrenti – i cui rialzi sulla base di gara erano andati da un minimo del 6% ad un massimo del 73% – offrendo ben 217mila euro l’anno, con un rialzo quindi del 117%.

Ma, firmato il contratto il 30 gennaio e preso possesso dell’area, della cooperativa a Ponte Milvio non s’è mai vista traccia e il parcheggio è rimasto incustodito con somma gioia degli abusivi.

Ed è così che, applicando il contratto alla prima scadenza utile, venerdì 12 maggio il Municipio XV ha formalizzato alla Connie Parking Scafati la risoluzione dello stesso.

Il passo successivo è stato quello di affidare la gestione del parcheggio al secondo arrivato nella graduatoria.

Si tratta della società Traffic Srl ed il nome è stato reso noto dal XV Municipio con un comunicato nel quale si spiega che “si sono concluse le verifiche sull’Impresa e le stesse hanno avuto esito positivo“.

Di fatti, lunedì 24 luglio nel parcheggio sarà interdetta la sosta tutto il giorno per consentire alla società di effettuare i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

“Contestualmente – spiega ancora la nota – la società sta procedendo sia all’attivazione delle utenze che alla predisposizione degli interventi necessari alla riapertura del parcheggio dal 1 agosto“.

A quali tariffe?

Le nuove tariffe sono note da tempo in quanto approvate a marzo 2016 e inserite nel bando.

Sono importi variabili nel corso della giornata, un tariffario pensato per agevolare la rotazione della sosta diurna e scoraggiare la sosta selvaggia nelle ore serali. .

Quanto si pagherà? E’ presto detto: per la sosta diurna, cioè la fascia oraria 07-19, il costo sarà di 0,50 euro per ora e frazione per le prime due ore, e di 1 euro per ogni ora e frazione successiva. Nella fascia serale, dalle 19 alle 24, il costo passa a 1 euro per ora e frazione, mentre nella fascia notturna, dalle 24 alle 7, sarà di 2 euro per ora e frazione.