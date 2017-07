Barattando nelle Antiche Scuderie Veientane a Grottarossa

Una buona pratica di economia civile all’insegna del riuso, del riciclo e della reciprocità, dove una cosa è certa: nessuno ci rimette. Basta attrezzarsi con un capiente borsone o uno zaino colmo di oggetti scambiabili per effettuare acquisti a costo zero.

Domenica 16 luglio, dalle 17.30 alle 19.30, organizzato dall’Associazione Hermes 2000 nell’Agrispiaggia delle Antiche Scuderie Veientane in via Veientana 103, a Grottarossa, si terrà un pomeriggio di baratto all’insegna di questo motto: “Tu dai una cosa a me e io do una cosa a te senza denaro, basta solo un sorriso e una stretta di mano. Abbiamo risparmiato, abbiamo fatto amicizia, siamo contenti e non abbiamo sprecato niente invano”.

“Ci piace sperare che chi è ancora a Roma approfitti di questa piacevolissima occasione per passare un pomeriggio all’insegna del buon umore, dell’amicizia e, perché no, anche del risparmio, stando a contatto diretto con la natura in una cornice magica e positiva. Il che – scrivono le organizzatrici – al giorno d’oggi non è roba da poco”.

“L’ingresso è libero e saranno benvenuti anche i curiosi che vorranno visitare questo singolare mercatino del riciclo o, semplicemente, per conoscere questa oasi di pace lasciandosi alle spalle tutti i “fastidi” della grande città per ritemprarsi in completo relax nel verde del Parco di Veio come se fossero nel giardino di casa propria” concludono le animatrici di Hermes 2000.