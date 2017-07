Stazione Vigna Clara, una vicenda senza fine: rinviata l’udienza del TAR

Una vicenda senza fine quella della riapertura della stazione Vigna Clara che sarebbe dovuta avvenire a giugno 2016, con contestuale avvio del collegamento ferroviario con quella di Valle Aurelia.

Ma due ricorsi al TAR, i tempi dello stesso e di un collegio di periti stanno sempre più allontanando questa prospettiva. E’ infatti di queste ore un nuovo rinvio.

I ricorsi

Ad aver presentato opposizione, con due ricorsi diversi, sono stati sei cittadini, il condominio di via Cesare Ferrero di Cambiano n.6 e la casa di cura “Ars Medica” ubicata nella stessa via.

Ambedue i ricorsi sono contro RFI-Rete Ferroviaria Italiana, Regione Lazio e Ministero delle Infrastrutture e ambedue sono tesi, in sintesi, a bloccare la riattivazione delle linea Vigna Clara – Valle Aurelia.

L’ultima udienza

L’ultima udienza risale a a novembre 2016 quando la Terza Sezione del TAR Lazio si esprime senza esprimersi rinviando infatti il giudizio ad una nuova udienza da tenersi ben un anno dopo, il 25 ottobre 2017.

In sintesi, i giudici amministrativi hanno sostanzialmente bocciato uno dei due ricorsi (risalente al 2002) ritenendolo in parte inammissibile “per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo” (il che significa che se i ricorrenti vorranno riproporlo dovranno rivolgersi al Tribunale civile), e in parte perchè “irricevibile ed improcedibile“.

Anche il secondo (del 2015) è stato in parte respinto ad eccezione di quanto attiene a una serie di problemi tecnici per i quali i giudici amministrativi hanno deciso di conferire l’incarico di valutarli ad un “organismo verificatore”.

L’organismo verificatore

E’ stato così nominato un collegio formato da tre professori della Facoltà di Ingegneria della Sapienza con il compito di redigere una relazione su tutto ciò che è accaduto a partire dalla realizzazione della galleria Cassia–Monte Mario fino ai giorni nostri, ricostruendo gli eventi accaduti dopo il 1990, data di costruzione della Stazione.

Ma non solo. Gli esperti dovevano verificare se attualmente la tratta ferroviaria è dotata delle più idonee tecnologie antivibrazione e di contenimento della dispersione elettrica più una lunga serie di altre verifiche.

Un lavoro complesso dunque, che avrebbe impegnato i tre docenti fino al 30 giugno 2017, data di scadenza del mandato, salvo proroga che avrebbero potuto chiedere al giudice.

Nel frattempo…

Nel frattempo scattano le reazioni. Omar Cugini, presidente del CeSMoT, Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti, in un comunicato lo definisce “un rinvio intollerabile” ritenendo “assurdo ed incomprensibile che da un lato la burocrazia e dall’altro gli oscuri interessi di quattro gatti blocchino la riapertura di un collegamento strategico per la Mobilità cittadina, adducendo, tra l’altro, sterili e pretestuose motivazioni.”

La politica dice la sua, e a scendere in campo sono gli esponenti romani di Fratelli d’Italia Giorgio Mori e Fabrizio Ghera (capogruppo FDI in Campidoglio), che chiedono in una nota al Campidoglio di “riprendere il ruolo decisivo di interprete fondamentale della vicenda che lo coinvolge in un progetto che è assolutamente decisivo per le strategie di mobilità della Capitale“.

Anche il PD del XV Municipio scende in campo a fianco di chi anela l’operatività della tratta Vigna Clara-Valle Aurelia, dichiarando in occasione di una manifestazione, che “non è possibile che un territorio così vasto come il nostro debba pagare questo prezzo altissimo in termini di mobilità e qualità della vita“.

Infine, per aggregare i cittadini, nasce il Comitato “Un anello per Roma” che oltre ad organizzare manifestazioni, raccoglie circa 2mila firme che vengono consegnate al TAR lo scorso 6 luglio, al termine di un sit-in sotto la sede del tribunale, per chiedere a chiare lettere che non venga concessa alcuna proroga al collegio dei tre professori.

Se avessero saputo di quanto i giudici stavano invece decidendo, si sarebbero risparmiati una mattinata sotto il sole cocente.

Colpo di scena, ecco la proroga

Verso la fine di giugno, il collegio dei tre esperti ha infatti resa noto al TAR “l’impossibilità di trasmettere la relazione entro il termine assegnato del 30 giugno 2017” a causa della “particolare complessità degli aspetti tecnici oggetto di esame, con la conseguente necessità di analisi di un’ingente mole documentale e di specifici riscontri in situ” anche perchè, secondo i tre professori, “le attività di verificazione hanno potuto avere inizio solo il giorno 5 maggio 2017”.

E in conclusione hanno chiesto una proroga di tre mesi, fino al 29 settembre. Il massimo che potevano chiedere.

E i giudici cosa hanno risposto? Ok alla proroga ma “solo” fino al 15 settembre “considerato che la verificazione già disposta con la sentenza non definitiva n. 1279 del 2017 deve essere compiuta con pienezza di accertamento, attesa la rilevanza dei contrapposti interessi in gioco ed alla luce delle censure delle parti ricorrenti ancora sub iudice…”

Rinviato il giudizio di merito

Il giudizio di merito doveva tenersi il 25 ottobre, giorno in cui la parola fine, per un verso o per l’altro, sarebbe stata scritta nell’ultima pagina di questa vicenda.

Per effetto della proroga l’udienza pubblica si terrà invece mercoledì 6 dicembre, con buona pace di chi sperava di udire il fischio dei treni nella stazione di Vigna Clara almeno entro l’anno corrente.

Ma tant’è. Nonostante il gran bisogno di trasporto su ferro della città, così hanno disposto i giudici amministrativi con l’ordinanza pubblicata lunedì 10 luglio.