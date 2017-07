Pi, il pino a metà di via Fleming

C’è chi l’ha ribattezzato Pi, il pino a metà. Siamo in via Fleming, nell’omonimo quartiere dove, da oltre un anno, quel che resta di un pino, completamente secco e semi-abbattuto a marzo 2016, staziona bellamente in attesa che l’opera venga compiuta.

Appare del tutto incomprensibile quale logica abbia indotto l’Ufficio Giardini del Comune a lasciare oltre cinque metri di tronco al centro della strada.

Forse a ricordo dei suoi antichi splendori? O forse a ricordo dell’approssimazione con la quale vengono svolte certe manutenzioni?

Pi è infatti in buona compagnia: lui è in piedi ma un suo cugino – anch’esso di circa cinque metri – ancora oggi giace abbandonato e disteso in via del Podismo dal lontano 19 marzo 2015.

Un mese dopo l’abbandono scrivemmo: “Amanti delle salsicce alla brace non perdetevi questa occasione. Aficiodanos della bistecca questa opportunità fa per voi: in via del Podismo c’è legna a volontà e di buona qualità. Bella asciutta e profumata. Tanto s’è capito, se non la portate via voi, in quel giardinetto ci resterà per il resto dei secoli.” Fu facile profezia.