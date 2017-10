Municipio XV: nuovi fondi per i servizi sociali nel 2017

In virtù della recente manovra della Giunta capitolina, il Municipio Roma XV ha visto assegnati oltre 570.000 € di nuovi fondi che consentiranno l’ordinaria erogazione per tutto l’anno in corso dei servizi sociali essenziali alle categorie più fragili.

La ripartizione dei fondi

È quanto comunica in una nota il presidente del XV, Stefano Simonelli, spiegando che “In particolare, circa 230.000 euro sono destinati all’assistenza degli alunni disabili nelle scuole (AEC), oltre 150.000 al servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona handicappata (SAISH), oltre 144.000 all’autonomia e l’integrazione della persona anziana (SAISA) e circa 48.000 ai trasferimenti a sostegno delle famiglie.”

Tali importi sono aggiuntivi rispetto a quelli assegnati con l’approvazione del bilancio 2017-2019 che, a loro volta, comprendevano nuove risorse economiche deliberate lo scorso autunno.

Sbloccati altri fondi

“La citata manovra – spiega ancora Simonelli – ha anche sbloccato fondi per circa 3,3 milioni di Euro, finanziati da avanzo di amministrazione derivante da mutuo, per l’adeguamento alle normative antincendio di alcune scuole presenti sul territorio municipale.”

Si ricorda infine che, nel corso della precedente manovra di aprile 2017, erano già stati attribuiti al Municipio Roma XV nuovi fondi per 200.000 euro per la manutenzione straordinaria del centro anziani San Felice Circeo e 50.000 per lo sgombero e la demolizione di opere abusive.”

“In totale – conclude – rispetto al bilancio approvato nel mese di gennaio 2017 al Municipio Roma XV sono stati attribuite risorse aggiuntive (sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie) per oltre 4,1 milioni di Euro.”