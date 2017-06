Giovedì 6 luglio scioperano bus metro e ferrovie urbane

Giovedì 6 luglio trasporto pubblico a rischio per gli scioperi nazionali proclamati dai sindacati Sul, Usb e Faisa Confail indetti per lo scorso 26 giugno e poi differiti a seguito di un’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito“.

Spostate solo di pochi giorni, l’agitazione indetta dal Sul sarà di 24 ore, mentre quelle dell’Usb e della Confail saranno di 4 (rispettivamente dalle 11 alle 15 e dalle 8,30 alle 12,30).

Per quanto lo sciopero di 24 ore saranno comunque in vigore le fasce di garanzia per cui il servizio sarà garantito da inizio corse alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Le tre astensioni dal lavoro riguarderanno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane e ferrovie urbane Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) sia le oltre 100 linee bus periferici gestite dalla Roma Tpl.