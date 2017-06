Borgo Fantastico 2017, due giorni alla scoperta di Formello

Dopo il successo dell’evento “Fantasya” del 2015 e “Fantasie di viaggio” dello scorso anno, ritorna anche quest’anno e sempre sul tema del Viaggio, l’evento “Formello, borgo fantastico” che si terrà sabato 8 e domenica 9 luglio.

“Quest’anno – dicono gli organizzatori – vi aspettiamo per accompagnarvi in un magico viaggio nel tempo, per scoprire Formello sotto vari aspetti ed incontrare coloro che nelle varie epoche lo hanno animato, tra storia e leggende, miti e realtà“.