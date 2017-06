Tornata l’acqua nelle case di via Prati della Farnesina

Si è concluso intorno alle 19.30 l’intervento in via Prati della Farnesina dove dalle prime ore di questa mattina una rottura idrica ne aveva causato l’allagamento con relativa chiusura al traffico e blocco del flusso idrico nelle case.

Iniziato tre ore prima, dopo che migliaia di litri di acqua se ne erano andati nel nelle fogne, l’intervento per la ricerca del danno è stato arduo.

Si è reso necessario scavare una buca di oltre due metri di profondità prima di trovare un vecchio tubo di ghisa completamente spaccato dal quale l’acqua usciva con forte pressione.

Va dato atto agli operai della ditta intervenuta di aver lavorato in situazione non facile. Pur avendo richiesto all’Acea di chiudere completamente il flusso per poter operare in sicurezza dopo un bel po’ nessuno s’era visto. E allora si sono calati nella buca, fra fango e acqua, per sostituire il pezzo rotto.

“Sono anni che diciamo all’Acea che qui in via dei Prati è necessario sostituire tutte le tubature che sono vecchie di 90-100 anni” esclamava uno degli operai aggiungendo “ma loro non ci stanno a sentire. E’ la terza volta che torno qui in un mese, volete scommettere che fa 4-5 giorni mi rivedrete ancora?”

Fatti i debiti scongiuri, gli astanti lo hanno comunque ringraziato perchè alle 19.30, uscendo dalla buca, ha confermato: “tutto ok, ora vi riapro l’acqua, stasera potete farvi la doccia. A chiudere la buca ci pensiamo domani“.