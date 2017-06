Cesano, prende corpo l’ipotesi dell’impianto di compostaggio

L’impianto di compostaggio in un’area compresa fra Cesano e Osteria sembra prendere veramente corpo. Dopo le prime notizie dei giorni scorsi, a rendere sempre più consistente l’ipotesi sono le dichiarazioni del consigliere capitolino Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente, riportate da Il Messaggero con una news on-line di oggi.

Stando al quotidiano romano, a margine della seduta odierna della commissione, Diaco ha così dichiarato: “Sì, Cesano e Aurelia (ndr: a Casal Selce, XIII Municipio). Questi sono i due siti individuati dai municipi, ora dobbiamo ascoltare i cittadini, ma sicuramente come zone sono idonee per un’impiantistica“.

E l’occasione per ascoltare i cittadini arriverà presto. Proprio ieri, lunedì 26 giugno, i cinque consiglieri del centro-destra del XV Municipio hanno infatti richiesto la convocazione di una seduta straordinaria sul tema.

“Rimaniamo sconcertati dal comportamento dei Cinque Stelle che, alla faccia della tanto sbandierata trasparenza, prendono decisioni importanti nelle segrete stanze” scrive in una nota Giuseppe Mocci (Lista Marchini), primo firmatario della richiesta.

“Apprendiamo con stupore dalle dichiarazioni del consigliere capitolino Daniele Diaco, che uno dei siti per ospitare gli impianti di compostaggio dei rifiuti ricade nell’area situata tra Cesano e Osteria Nuova. Un tema cosi’ importante – incalza Mocci – non puo’ essere affrontato senza tenere in considerazione, in modo preventivo, il Consiglio municipale e la cittadinanza interessata. Per queste ragioni abbiamo chiesto al presidente del Consiglio del XV Municipio di convocare urgentemente un’assemblea straordinaria sulla questione.”

Stando al regolamento del Municipio, il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando sia stata presentata richiesta scritta da almeno un quinto dei Consiglieri e, in tal caso, il Presidente è tenuto a riunire il parlamentino entro dieci giorni dalla stessa.

E’ quindi ipotizzabile che il Consiglio venga convocato entro la prima settimana di luglio.

E sui social, c’è chi chiede che invece di tenersi al chiuso dell’aula di via Flaminia 872 la seduta si svolga in loco, a Cesano o a Osteria Nuova, en plein air davanti ai residenti.

La cosa è del tutto fattibile: il regolamento non lo esclude ed esistono diversi precedenti.