Via della Maratona, l’acqua è poca e ‘a papera nun galleggia…

Mentre in via Prati della Farnesina scorre un fiume dalle 6 di questa mattina, poco distante, nel parco Atleti Azzurri d’Italia di via della Maratona – già abbastanza disastrato di suo, come recentemente documentato – l’acqua zampillava dal terreno di un’aiuola formando uno stagno nel quale trovavano refrigerio le papere lasciate in libertà dal gestore delle giostre (nonostante il divieto esistente).

E’ bastato poco perchè la rottura della conduttura oltre a formare uno stagno diventasse un fiumicciatolo che si è riversato sul marciapiede e lungo via Orti della Farnesina.

Verso le 13, una squadra del pronto intervento Acea era già sul posto. Ma solo Acea però, non tragga in inganno quell’auto rossa dentro il parco: non è dei Vigili del Fuoco ma chissà di chi. E non è la prima volta che un’auto parcheggiata in quel punto viene segnalata…